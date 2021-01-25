Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения по коронавирусу в России Фото: REUTERS

В России стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил российский президента Владимир Путин.

- У нас появилась возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму, - подчеркнул глава государства на встрече в режиме видеоконференции со студентами.

Владимир Путин отметил, что, по последним данным, количество выздоровевших от коронавируса превышает количество новых зараженных.

Напомним, за минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые с 11 ноября минувшего года. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах страны из 85.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам инфекциониста Николая Малышева, к началу второй половины текущего года или к концу лета удастся вакцинировать 60-70 процентов россиян, после чего значительную часть ограничений смогут снять.