"Челси" выпустил официальное заявление после слухов об увольнении Фрэнка Лампарда

Легенда "Челси" Лампард остался без работы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Челси" официально сменит главного тренера - команду покинет официально ее текущий наставник Фрэнк Лампард. Пресс-служба лондонцев уже выпустила официальное заявление на сайте клуба, подтвердив слухи о скором уходе Лампарда с поста главного тренера.

- Мы благодарны Фрэнку за то, чего он добился за время пребывания на посту главного тренера. Однако недавние результаты не оправдали ожиданий, в результате чего "Челси" откатился в середину таблицы АПЛ без какого-то четкого пути к дальнейшему устойчивому улучшению, - говорится в заявлении "Челси".

Отдельно отмечается, что никаких дальнейших комментариев "Челси" не будет давать, покуда не будет назначен новый главный тренер. Однако же, по слухам, следующим тренером лондонцев должен стать немецкий специалист Томас Тухель, ранее работавший в "Пари Сен-Жермен".

В данный момент "Челси" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ. А последняя игра под началом Лампарда была 24 января - лондонцы победили "Лутон" 3:1 в Кубке Англии. Так что Фрэнк был уволен после победы.