В Госдуме прокомментировали идею повысить штрафы за склонение детей к употреблению алкоголя

В Госдуме оценили идею увеличить штраф за склонение детей к употреблению спиртных напитков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вовлечение или склонение детей к употреблению спиртных напитков должно жестко наказываться. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя предложение повысить штрафы за подобные проступки в десять раз.

«Это проблема — склонение детей к употреблению алкоголя. Если это происходит, или в насильственном порядке, или это происходит ненасильственно, — значит, вовлечение, но в любом случае это должно жестко наказываться. Вплоть до уголовной (ответственности. — прим. ред.), я думаю», - цитирует Тумусова RT.

Депутат добавил, что детский организм еще слабый, и привыкание к алкоголю в раннем возрасте особенно страшно.

Напомним, ранее в Общественной палате предложили повысить штрафы за склонение детей к употреблению спиртного в 10 раз. С инициативой выступил член ОП России Султан Хамзаев. Также он предложил повысить штрафы за приобщение детей к употреблению потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, передает телеканал «360».