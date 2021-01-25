МИД Германии потребовал освободить Навального и всех задержанных на акции 23 января

Хайко Маас призвал освободить протестующих, задержанных на акции 23 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от российских властей немедленно освободить задержанных на акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Своё обращение глава немецкого МИД опубликовал в Twitter.

- Когда арестовали Навального, мы потребовали его немедленного освобождения. Мы также ожидаем немедленного освобождения всех, кто вышел на мирный протест в минувшие выходные. В России также должно соблюдаться верховенство закона, - сказано в публикации Хайко Мааса.

Ранее сайт KP.ru cообщал, что освободить российского политика Алексея Навального также потребовала канцлер Германии Ангела Меркель. На брифинге Меркель отметила, что она и всё правительство Германии считает освобождение Навального "абсолютно верным и необходимым".

Ранее посольство США заявляло, что внимательно следит за акциями протеста в 38 городах России. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американских дипломатов вызовут в министерство из-за публикации "маршрутов протестов". Она также заявила, что Россия рассматривает публикации американского посольства в Москве об акциях как прямое вмешательство во внутренние дела государства.