Во Франции прекратили разработки одной из вакцин от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Французский институт Пастера заявил о прекращении разработки одной из своих вакцин от коронавирусной инфекции. Причиной стала ее недостаточная эффективность. Об этом сообщается в коммюнике организации.

«Решение не продолжать разработку вакцины-кандидата на основе вируса противокоревой вакцины было принято после рассмотрения промежуточных результатов, полученных в ходе испытаний фазы I, начатых с августа прошлого года», - говорится в сообщении института.

Как уточнили в институте, после первых испытаний препарата на людях выяснилось, что он хорошо переносится, однако при установлено, что «индуцированные иммунные ответы» ниже, тех, что наблюдались у выздоровевших после коронавируса естественным путем, а также те, которые были отмечены при использовании уже разрешенных вакцин от COVID-19.

Тем не менее Институт Пастера намерен продолжить разработку других вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, и будет поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрировано две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, когда произойдёт регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции производства центра имени Чумакова. Она должна быть зарегистрированная 16 февраля. Первая партия будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз в марте 2021 года.