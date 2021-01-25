Аналитик спрогнозировал курс доллара и евро на февраль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт спрогнозировал курс евро и доллара на февраль. Разговоры о новых санкциях США не перестают утихать и это дает повод инвесторам нервничать. О том, чего ждать российской валюте в последний зимний месяц рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В конце прошлой неделе рубль ослаб из-за целого ряда факторов. На настроения инвесторов сейчас в большей степени влияют новости о пандемии. Но, вопреки всем ожиданиям, вместе с новостями о снижении числа заболевших, падают и котировки нефти. Это оказывает давление на рубль.

Эксперт уверен, что рубль сможет отыграть часть потерянных позиций, но многое будет зависеть от настроения западных стран.

Скорее всего, в начале февраля мы увидим доллар по 76 рублей, а евро – 92 рубля, пишет ФАН.

А вот главный аналитик банка "Солидарность" Александр Абрамов считает, что позиции доллара не так крепки. Власть США во главе с новым президентом Джо Байденом не планирует препятствовать падению национальной валюты. Это может привести к тому, что американец потеряет 10%-20% к валютам развитых стран. Такая ситуация непременно скажется и на рубле, пишет Свободная пресса.