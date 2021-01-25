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Политика

Путин рассказал, чем хотел бы заниматься после ухода с поста президента

Президент хочет стать советником владельца "Абрау Дюрсо"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин встретился со студентами в Татьянин день, праздник российского студенчества

Путин встретился со студентами в Татьянин день, праздник российского студенчества

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что после окончания своей работы на должности главы государства мог бы стать советником владельца российской компании, выпускающей игристые вина, "Абрау Дюрсо".

- У меня советник есть Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо". Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права. Но бизнес меня никогда не интересовал. Не потому что это плохо, но это не моё совсем, - рассказал Путин.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом.