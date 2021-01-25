Кокорин прилетел в Италию и сделал первое заявление после переезда в "Фиорентину"

Александр Кокорин прибыл в Италию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард Александр Кокорин, который с начала сезона играл за "Спартак", а теперь же переехал в Италию в клуб "Фиорентина", наконец-то добрался до нового места службы. Первый шаг для игрока - это медосмотр в Милане. И Кокорин, прилетев из России, сразу же показался фанатам нового клуба, сделав короткое первое заявление.

- Я во Флоренции. Я очень рад быть здесь, форца, виола! - сказал Александр Кокорин на видеоролике в официальном "Твиттере" клуба "Фиорентина".

Ранее, напомним, было официально объявлено о том, что Александр Кокорин переходит из "Спартака" в "Фиорентину". Игрок поставил подпись под контрактом сроком на 2,5 года.

Кокорин переезжает в Италию благодаря рекомендации тренера Роберто Манчини. С ним Александр успел поработать в питерском "Зените", где Манчини был тренером с 2017 по 2018 годы. А сейчас же - тренирует сборную Италии. Известно, что зарплата Кокорина в "Фиорентине" будет меньше, чем в "Спартаке" - 2 миллиона евро вместо 3-х. По этому показателю он будет в числе лидеров в команде.