Прохор Шаляпин предположил, от чего скончался стилист Аллы Пугачевой

Александру Шевчуку было 54 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярный российский исполнитель Прохор Шаляпин предположил от чего мог скончаться звездный стилист Александр Шевчук. Трагичные новости сообщила Лайма Вайкуле. Она поделилась, что не стало настоящего профессионала своего дела, который помогал делать этот мир лучше.

Прохор Шаляпин признается, что в шоке от случившегося. Он знал Александра лично и тот совсем недавно делился планами, что собирается лететь в Америку. Там у него намечался грандиозный проект.

- Горе какое! Ужас! Мы были с ним дружны, каждый день общались. У меня сохранилось от него последнее сообщение, буквально позавчера с ним общались, - говорит Шаляпин в беседе с сайтом mk.ru.

Говоря о причинах смерти, исполнитель отмечает, что его друг никогда не жаловался на здоровье, но предполагает, что подвело сердце или сосуды.

- Я предполагаю, что сердце... Подчеркну, не знаю точную причину смерти, мне так кажется. Саша был очень эмоциональным человеком, все воспринимал близко к сердцу. Ему было 54 года… Саша был очень талантливый человек, настоящий мастер своего дела, но при этом скромный и справедливый - рассуждает Прохор.