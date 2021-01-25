В ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентарии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили по существенным полномочия российской делегации на открытии зимней сессии в понедельник, 25 января. Дальнейшее обсуждение судьбы делегации продолжится на неделе.

В ходе открытия зимней сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия российской делегации по существу. В ходе голосования ее предложения поддержали 38 парламентариев. Таким образом оно было принято.

Согласно правилам ассамблеи, вопрос о полномочиях направят в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят в ходе зимней сессии.

Как сообщил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Киев каждый год оспаривает полномочия российской делегации, и уже не удивляет подобными действиями.

Напомним, днем ранее, 24 января, в ходе заседания Бюро ПАСЕ российская делегация добилась снятия с повестки ассамблеи темы о соблюдении прав человека в Крыму. Толстой отмтеил, что «русофобия для украинских коллег остается приоритетным вопросом», но при этом они забывают про права человека.