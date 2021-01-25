Вузы России в ближайшее время смогут вернуться к очному обучению Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидемиологическая ситуация во многих российских городах позволяет вузам вернуться к очному формату обучения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки России.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», - сказал глава ведомства Валерий Фальков в ходе церемония вручения Российской национальной премии «Студент года - 2021».

Напомним, в Москве с пятницы 22 января к нормальной работе вернулись колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. При этом, согласно указу московским мэра Сергея Собянина, дистанционное обучение в подведомственных столичным властям вузах продлено до 6 февраля. Кроме того, в столице приняли решение о продлении требований для работодателей о переводе на удаленную работу 30 процентов сотрудников. По словам градоначальника, соответствующее требование будут оставаться в силе до улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.