Медведь погнался за лыжником на курортном склоне Румынии Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На склоне румынского горнолыжного курорта, расположенном в районе города Предял в Карпатах, медведь устроил погоню за одним из горнолыжников.

Все произошло в минувшую субботу, 23 января. На записях, сделанных очевидцами, видно, как хищник преследует горнолыжника по склону курорта в непосредственной близости от подъемника, с которого туристы наблюдали за всей погоней.

В какой-то момент, чтобы оторваться от медведя, лыжник бросил свой рюкзак, что отвлекло зверя, и дало время мужчине. В итоге все обошлось.

Известно, что на этом румынском курорте медведи встречаются довольно часто. Как передают местные СМИ, в тот день хищник трижды наведывался на горнолыжный склон, и правоохранитель каждый раз загоняли его обратно в лес, отпугивая шумом двигателя снегохода.

Напомним, в конце прошлого года житель штата Калифорния спас свою собаку от огромного дикого медведя. Мужчина сразился с хищником, чтобы спасти свою пса, который пострадал, но остался жив благодаря своему хозяину.