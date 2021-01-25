В Хабаровском крае молодые семьи улучшат свои жилищные условия за счет господдержки

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Правительство Хабаровского края заключило соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии в 173 миллиона рублей. Дополнительно на реализацию программы по улучшению жилищных условий молодых семей будет направлено еще 263 миллиона рублей из краевого и муниципального бюджетов.

- Социальную выплату возможно направить на приобретение жилья на вторичном рынке, погашение ипотечного кредита, на участие в долевом строительстве либо на строительство индивидуального жилого дома. Выплатой смогут воспользоваться около 390 молодых семей, - рассказали в региональном минстрое.

Списки получателей субсидии уже сформированы, выдача свидетельств, стартует уже в феврале. Кроме того на территории региона действует еще и собственная программа поддержки молодежи.

- Это позволит улучшить свои жилищные условия еще 110 молодым семьям, - отметили в правительстве Хабаровского края.

Если суммировать эти две программы, то свои жилищные условия смогут улучшить более 500 семей, попадающих в категорию «молодых».