Лыжник Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на Большунова

Российский лыжник намеренно сбил финна после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, Мяки не получил серьезных травм Фото: EAST NEWS

Финский лыжник Йони Мяки отказался подавать заявление в полицию на российского спортсмена Александра Большунова после того, как Большунов намеренно сбил Мяки, завершив эстафету на этапе Кубка мира в Лахти, сообщила пресс-служба Финской лыжной ассоциации. В результате инцидента Мяки не получил серьёзных травм.

Сайт KP.ru сообщал, что утром 25 января два гражданина Финляндии подали на Большунова заявление в полицию. Имена заявителей полиция не раскрывает. Россиянину грозит уголовное преследование по обвинению "нападение" и "нанесение увечий". Финская лыжная ассоциация ранее обещала направит в международную федерацию запрос о расследовании инцидента.

Напомним, в всокресенье, 24 января, первую российскую сборную России дисквалифицировали и лишили бронзы за неспортивное поведение. От сборной выступали Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Александр Большунов. Йони Маки помешал Большунову обогнать себя, Большунов зацепился лыжей и потерял скорость. За это Большунов отмахнулся от финна палкой. У Мяки опухла рука, но рентген показал, что повреждений руки у спортсмена нет.