Путин рассказал, что он думает о брачном договоре

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества президент России Владимир Путин отметил, что в современном мире есть такая форма заключения брака, как брачный договор, которая приходит с Запада, и получает распространение. Глава государства рассказал о своем отношении к такой форме заключения брака

Глава государства не считает брачный договор хорошим способом организации семейной жизни. По его словам, если молодые собираются жить вместе и растить детей, то они должны доверять друг другу.

«Не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу», - заявил он

При этом Путин отметил, что «жизненные ситуации бывают разные», поэтому на сегодняшний день распространяется такая форма заключения брака, как брачные договоры.