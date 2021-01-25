Косачев рассказал об условиях работы России в ПАСЕ

Константин Косачев Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готова работать только на абсолютно равных условиях. Такое заявление сделал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, назвав неприемлемы любое ограничение полномочий российской делегации.

Как писал сайт kp.ru, на открытии зимней сессии в понедельник, 25 января, парламентарии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации. Инициатором оспорить полномочия России была глава делегации Украины Мария Мезенцева. Дальнейшее обсуждение судьбы российской делегации продолжится в четверг, 28 января.

Косачев заявил, что «такой сценарий был предсказуем», поскольку за такое решение голосуют украинские, грузинские, польские и прибалтийские представители. Сенатор предложил корректировать эту регламентную норму.

«Посмотрим, каков будет расклад сил и голосов. Но надо чётко понимать, и мы об этом говорили неоднократно - не только отказ делегации РФ в полномочиях, но и любое их ограничение для нас неприемлемо. Мы готовы работать в ПАСЕ. Но только на абсолютно равных условиях», - приводит «Парламентская газета» слова политика, который отмтеил, что это понимают и в Совете Европы