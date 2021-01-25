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Коронавирус Covid-19

Инфекционист: При сильной реакции на вакцинацию формируется стойкий иммунитет

Николай Малышев напомнил, что после выздоровления от коронавируса следует подождать шесть-девять месяцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сильная реакция на вакцину может означать формирование более крепкой защиты от COVID-19

Сильная реакция на вакцину может означать формирование более крепкой защиты от COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакции на введение вакцины от коронавируса может означать формирование более сильного иммунитета к заболеванию, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

Специалист также заявил агентству ТАСС, что прививку от коронавируса лучше делать не сразу после выздоровления, а через шесть или девять месяцев.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам Николая Малышева, основную часть ограничений в России могут начать снимать после того, как вакцинированы будут 60-70% населения, а это может произойти уже к середине 2021 года или к концу лета.

При этом инфекционист напомнил, что вакцинированный человек не лишается обязанности носить медицинскую маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Сайт KP.ru также сообщал ранее, что, по словам президента Путина, в России стабилизировалась ситуация с пандемией коронавируса.