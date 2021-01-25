Эксперты России и США начали практическую работу по продлению СНВ-3

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Вашингтон начали практическую работу по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на уровне экспертов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала», - сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении Соединённых Штатов предложить России пятилетнее продление договора СНВ-3. При этом ранее уже говорилось о желании нового президента США Джо Байдена продлить соглашение на несколько лет. В Кремле приветствовали заявление американской стороны, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметил, что в данном случае надо обратить внимание на детали данного предложения. Напомним, если договор не будет продлен, то его срок действия закончится уже в 2021 году.