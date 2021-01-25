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Общество

Депутат Госдумы от Чечни обратился к юноше, который подрался с ОМОНом на акции 23 января

Родители молодого человека считают, что он оказался на протесте случайно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Чечни призвали молодого человека выйти на связь

Власти Чечни призвали молодого человека выйти на связь

Фото: REUTERS

Родители чеченского юноши, который участвовал в драке с силовиками на акции 23 января в Москве, считают, что их сын оказался на митинге случайно. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Он также призвал молодого человека выйти на связь.

- Они рассказали, что их сын оказался случайно на месте проведения акции, гуляя с друзьями. Молодые люди ввязались в потасовку, и случившееся - неудачное стечение обстоятельств и совершенно не связано с поддержкой Навального и его политических взглядов, - рассказал Делимханов агентству РИА Новости.

Депутат обещает оказать юноше правовую помощь со стороны чеченских властей, если тот даст о себе знать.

В субботу, 23 января, во время акции в поддержку российского политика Алексея Навального произошла драка между молодым человек из Чечни и несколькими сотрудниками ОМОНа.

Сайт KP.ru ранее сообщал об обращении Делимханова к парню, который подрался с ОМОНом. Депутат назвал его поступок преступлением.