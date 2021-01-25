В России увеличат максимальный размер пособия по беременности и родам Фото: REUTERS

Максимальный размер пособия по беременности и родам в текущем году вырастет до 340 795 рублей. Об этом говорят данные, опубликованных на сайте Фонда социального страхования России.

Уточняется, что минимальный размер будет составлять 58 878,40 рубля, а при осложненных родах за 156 дней максимально будет выплачено 379 743 рубля, минимально 65 607,36 рубля.

Кроме того, в данных Фонда социального страхования сообщается, что при многоплодной беременности, при которой предоставляется 194 дня отпуска, в текущем году выплачивается минимум 81 588,64 рубля, а максимум - 472 244,50 рубля.

Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации на ранних сроках беременности, составит 675,15 рубля.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 6 752 рубля, а максимальный будет равен 29 600,48 рубля. При этом единовременное пособие по уходу за ребенком будет 18 004,12 рубля.

Напомним, в ушедшем году максимальные выплаты по беременности и родам за 140 дней отпуска составляли 322 190,40 рубля.