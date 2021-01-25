Видео нападения на россиян в Стамбуле попало в сеть Фото: REUTERS

Нападение на российских граждан в Стамбуле попало на камеры

Как писал сайт kp.ru, нападение произошло в минувшие воскресенье, 24 января, вечером в европейской части города, в стамбульском районе Бешикташ. Неизвестный с ножом напал на двух женщин и одного мужчину. Пострадавшие, граждане России, попали в больницу. Как сообщается, угрозы для жизни нет. Уточняется, что все трое не являются туристами, у них есть вид на жительство.

Подозреваемый в нападении был задержан в воскресенье, 25 января. По предварительным данным нападавший психически нездоров. Практически сразу была установлена личность злоумышленника, которым оказался сборщик мусора по имени Хасан Хюсейн Й.

Турецкие СМИ сообщают, что конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги, а когда получил отказ, напал на них с ножом.