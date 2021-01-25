Посол Индии в России привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. Фото: Антон Новодережкин/ТАСC

Посол Индии в России Венкатеш Варма сообщил, что привился от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», и чувствует себя хорошо

«Первый компонент вакцины "Спутник V" был введен мне на прошлой неделе. Я чувствую себя совершенно прекрасно», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Кроме того, посол сообщил, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в Индии после третьей фазы испытаний. По его словам, две первые фазы испытаний «Спутника V» уже успешно завершились.

Напомним, ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что сделал себе прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V», и после инъекции не испытал никаких побочных эффектов. Позже стало известно, что прививку российской вакциной бывшего сделал посол Швейцарии в России Ив Россье в декабре, незадолго до отъезда из диппредставительства в Москве. прививку вакциной «Спутник V» сделали еще несколько других сотрудников швейцарского посольства. О желании привиться российским препаратом также сообщил турецкий посол в России Мехмет Самсар