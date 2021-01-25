В ОНК рассказали про задержанного на протестах 23 января, который представился Даниэлем Мюнте Аггером

Многие СМИ соробщили, что датский футболист Аггер был задержан на акции в Москве 23 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве один из задержанных за участие в акции 23 января назвался именем бывшего футболиста "Ливерпуля" Даниэлем Мюнте Аггером, сообщили KP.ru в ОНК столицы.

- Многие СМИ сейчас распространяют информацию о задержании бывшего члена сборной Дании по футболу и игрока "Ливерпуля" Аггера Даниэля Мюнте. Эта информация не соответствует действительности! Обнаруженный нами гражданин с указанными ФИО является однофамильцем известного футболиста, - сообщили сайту KP.ru в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

23 января полиция задержала мужчину во время перекрытия одной из улиц вместе с другими протестующими, а затем доставила Аггера в отдел "Левобережный". Согласно картотеке суда, гражданин задержан по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

О том, что в Москве задержали Даниэля Мюнте Аггера российским СМИ сообщил муниципальный депутат Виктор Грехов. Журналисты стали сообщать, что в Москве якобы был задержан сам датский футболист, но в ОНК эту информацию опровергли.

Источник kp.ru также уточнил, что задержанный россиянин раньше носил имя и фамилию Дмитрий Кендель, но в 2009 году официально сменил свои данные. Мужчина родился в посёлке в Оренбургской области.