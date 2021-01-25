В Москву могут вернуться 30-градусные морозы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столичный регион еще могут вернуться сильные 30-градусные морозы. Такое предупреждение сделал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев, отметив, что нельзя исключать возвращение в Москву морозов, похожих январские.

«Впереди еще весь февраль, поэтому я не исключаю 30-градусных морозов в Московском регионе или погоду похожую, которая была в январе. Это вполне возможно», - заявил эксперт Агентству городских новостей «Москва».

Напомним, накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отметила, что сейчас в центральной области европейской части России держится аномально теплая погода. По ее словам, температура в регионе превышает климатическую норму на целых 10 градусов, но уже к концу текущей недели ситуация начнет выравниваться, в Москву и Подмосковье, куда придет похолодание, правда, согласно ее прогнозу, пока оно будет небольшое.