Российские ученые разрабатывают вакцину от аллергии на кошек

Российские ученые работают над созданием вакцины, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Фото: Shutterstock

Российские ученые работают над созданием вакцины, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Разработкой занимается Сеченовский университет. Ректор вуза Петр Глыбочко подтвердил, что этап тестирования препарата уже закончен, сейчас ведется сбор документации для регистрации вакцины.

«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы. Если пандемия не помешает, в этом году будет» - цитирует РИА Новости слова ректора университета.

Еще два года назад специалисты отрасли задумались о возможности создания профилактического препарата, который сможет облегчить жизни людей. Ученым Сеченовки пришли на помощь медики из Венского университета, чтобы совместно начать проект. В ходе разработки были учтены все существующие виды возбудителей аллергии.

Так как аллергия может быть приобретена в течение жизни, не только при рождении, вакцина сможет помочь многим людям. Предполагается, что все пациенты, в том числе дети и беременные женщины, смогут безопасно вакцинироваться.

Ранее создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» посоветовали с осторожностью применять вакцину при раковых и аутоиммунных заболеваниях.