В жилом доме в Баку прогремел взрыв

В понедельник, 25 января, взрыв прогремел в жилом доме в Баку. Под завалами могут находиться люди.

Как сообщает МЧС, спасатели вытащили из-под завалов женщину и ребенка. На данный момент на месте взрыва ведутся поисково-спасательные работы. Причины происшествия выясняются.

«В городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв в жилом здании, спасатели вытащили из-под завалов двух человек – женщину и ребенка», - приводит РИА Новости сообщение МЧС страны.

После взрыва в доме начался пожар, в квартирах близлежащих многоэтажных домов ударной волной выбило стекла.