Российский врач назвала пять самых частых последствий коронавируса

Чаще всего переболевшие люди чувствуют слабость в течение долгого времени после выздоровления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский врач раскрыл информацию о самых распространенных последствиях коронавируса. Эксперты проводят анализ симптомов, с которыми граждане обращаются в клиники после перенесенного коронавируса. Чаще всего переболевшие люди чувствуют слабость в течение долгого времени после выздоровления.

«На 45% выросло количество пациентов, которые обратились с жалобами на слабость после перенесенного коронавируса» - рассказала kp.ru Екатерина Вострикова, главврач «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

За последние пять месяцев около 30% пациентов жаловались на психологические травмы. Людям страшно вспоминать дни, которые они провели в постели во время болезни. Около 22% жалуются на боли в груди, даже после отрицательных тестов на COVID-19. Долгое время может сохраняться одышка, это подтверждает 15% обратившихся за помощью пациентов.

Не менее популярной оказалась бессонница, на которую пожаловалось 12% людей, переболевших коронавирусом. Также многие жалуются на потерю аппетита, нарушенное восприятие запахов и вкусов, сухость в глазах и конъюнктивит.

Врачи рассказали, как определить постковидные симптомы и дали рекомендации, что делать, если чувствуешь повышенную тревожность после болезни.