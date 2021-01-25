Титов прокомментировал шуточное заявление Путина о желании заняться виноделием

Борис Титов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес-омбудсмен и владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о желании заняться виноделием.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер в шутку сообщил, что после окончания своей работы на должности главы государства мог бы стать советником владельца российской компании, выпускающей игристые вина, «Абрау Дюрсо». При этом он подчеркнул, что хотел бы заняться этим не как бизнесмен, а как специалист в области права, уточнив, что бизнес его никогда не интересовал.

Комментируя заявление президента, Титов заявил, что в мире вряд ли найдется такой предприниматель, который откажется от подобного советника, отметив, что Путин очень хорошо знает право в области виноделия.

«Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения. А тем более, я могу сказать, что в области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, потому что он подписывал закон о виноделии, который сегодня вовсю работает и меняет вообще всю структуру виноделия в России», - сказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей.