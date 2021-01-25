На Украине внесли в черный список певицу Алену Апину Фото: REUTERS

Министерство культуры Украины внесло в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову, закрыв им доступ для въезда в страну.

Как отмечают в украинском ведомстве, артистки представляют угрозу национальной безопасности незалежной.

«Четырнадцатого января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной», - говорится в заявлении Минкультуры Украины

На данный момент в черном списке Украины значатся 159 российских деятелей культуры. Среди них Юлия Чичерина, Валерия, Александр Розенбаум и другие.

Напомним, накануне певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву. Департамент миграции при МВД Литвы внес музыканта в список нежелательных в стране лиц.