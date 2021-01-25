Россия направит США ноту в связи с распространением фейков американскими интернет-гигантами

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва направит Вашингтону ноту в связи с тем, что американские интернет-гиганты массово распространили фейки о России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота, на участие интернет-платформ американских компаний - это и соцсети, и видеохостинги - в распространении фейков», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат сообщила, что Москва будет ставить на международных площадках вопрос о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

Захарова также указала на то, что блокировка страниц официальных лиц России в западных соцсетях также вызывает у Москвы озабоченность.

Напомним, накануне Майкл Макфол опубликован на своей странице в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России, чем вызвал критику со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который осудил данный пост бывшего американского посла, и отметил, что Москва сама разберется со своими внутренними делами. В итоге, Facebook удалил этот пост и заблокировал аккаунт Рогозина, позже соцсеть частично разблокировал его страницу