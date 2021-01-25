Стендап-комика Александра Шаляпина могут кремировать

Александра Шаляпина могут кремировать. Фото: СОЦСЕТИ

В окружении погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказали, что его могут кремировать. Сейчас близкие обсуждают этот вопрос, если все будут согласны, то предавать тело земле традиционным способом не станут.

Детали похорон и прощания пока неизвестны, к этому вопросу вернутся после разрешения от экспертов, пишет ФАН.

По предварительной версии, Александр Шаляпин покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружила жена, когда вернулась домой с дачи. Поздно вечером девушка открыла дверь свои ключом и увидела бездыханного мужа. Прибывшие на место врачи скорой помощи только констатировали смерть, а силовики составили предварительную картину произошедшего.

По одной из версий, мужчина свел счеты с жизнью на фоне затяжной депрессии из-за алкогольной зависимости.

Он не мог смириться с отсутствием выступлений и по мере ужесточения ограничений из-за коронавируса, впадал в отчаяние. Директор артиста Мария Малякина отметила, что Александр был очень творческий человек.

- Ранее у него случалось по восемь выступлений в месяц, а когда все стало отменяться он воспринял это как свою личную не востребованность, - отметила Мария в беседе с Пятым каналом.