Обвиненный в педофилии актер Никита Струков объяснил, как познакомился с пострадавшим

Актера Никиту Струкова обвинили в педофилии Фото: кадр из фильма

Актер Никита Струков рассказал, как познакомился с 15-летним парнем, который обвинил его в педофилии. Сейчас 62-летнего мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении подростка.

Знакомство с юношей произошло во время работы Струкова в детском лагере. Мальчик делился с мужчиной, что у него есть сестры, но они в лагере не появлялись, приезжала только мать.

- Они все считают меня кто отцом, кто дедом. И мне очень трудно объяснить… — говорит Струков в беседе с Пятым каналом. — Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве без родителей бывает, я не могу ему сказать: «Пошел вон!», потому что законом запрещено».

Сейчас актер задержан, но уверяет, что никакого отношения к тяжелому обвинению не имеет.

- Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю, — сказал Струков.

Он предполагает, что подросток написал заявление не самостоятельно, а под давлением взрослых. Рядом с ним находились обе сестры, адвокат.

- Какие еще он мог дать показания, они его в кулаке держат, - говорит актер.

Тем не менее, при обыске в доме у актера были найдены порно-материалы нетрадиционного характера. В Интернете уже объявили, что после изъятого число жертв может вырасти.