В России разрабатывают вакцину от COVID-19 для животных Фото: Влад КОМЯКОВ

В России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Первые тест-образцы могут появится уже осенью 2021 года.

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, необходимость в препарате испытывают прежде всего на фермах. По опыту Дании и Голландии стало понятно, что норки очень восприимчивы к болезни и могут передавать ее человеку.

- Вакцинация нужна для норок. Мы видели примеры, как в других странах на фермах были уничтожены несколько миллионов куньих. Они быстро передают вирус друг другу, — цитирует слова Данкверта «Ридус».

Вакцина будет универсальной для всех животных, восприимчивых к заболеванию. Скорее всего, массовые прививочные кампании пройдут в крупных хозяйствах, но если владельцы домашних питомцев захотят сделать укол кошкам и собакам, то им не будут отказывать.

Ранее сообщалось, что российские ученые работают над созданием вакцины, которая сможет избавить людей от аллергии на кошек. Разработкой занимается Сеченовский университет. Ректор вуза Петр Глыбочко подтвердил, что этап тестирования препарата уже закончен, сейчас ведется сбор документации для регистрации вакцины.