Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в американской армии

Джо Байден Фото: REUTERS

Новый президент США Джо Байден подписал указ, который отменяет введенный предыдущей администрацией Дональда Трампа ограничения на службу трансгендеров в американских Вооруженных силах.

В администрации нового американского лидера отметили, что американская армия «процветает», когда в ней служат граждане разной расово-этнической, а также гендерной принадлежности, способные «соответствовать строгим стандартам военной службы». В Белом доме отметили, что национальную безопасность будет укреплять «инклюзивность в Вооруженных силах».

«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии», - приводит Reuters заявление Белого дома.

Напомним, как только Байден занял пост главы Белого дома он отменил несколько указов Трампа. Одним из первых своих указов новый американский лидер о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения, другим вернул США в Парижское соглашение по климату, а также остановил строительство «стены Трампа» на границе страны с Мексикой