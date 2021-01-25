Минсельхоз РФ не ожидает дефицита продуктов Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство сельского хозяйства России не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов в стране, а также не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 25 января.

В министерстве отметили ряд системных мер, принятых российским правительством, и направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке ведомства, этих действий будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации.

«Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются», — говорится в заявлении Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что производство продукции агропромышленного комплекса в стране на сегодняшний день демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания.

Напомним, ранее правительство России приняло решение о регулировании цен на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. Как писал сайт kp.ru, Счетная палата заявила о системных рисках возникновения дефицита товаров, цену на которые начали регулировать.