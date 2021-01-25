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Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран

Авиасообщение со странами возобновится со среды, 27 января
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран

Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран

Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама, и Катара. Российские граждане, в свою очередь, также могут отправиться в любую из этих стран. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

«Для граждан еще четырех стран - Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса … Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран», - сообщает пресс-служба кабмина

Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что авиасообщение со странами возобновится со среды, 27 января.

Как писал сайт kp.ru, рейсы из Москвы будут вылетать несколько раз в неделю. Так, будут курсировать рейсы из российской столицы в Ханой, Дели, Хельсинки. Из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно будет вылеть два раза в неделю, а из Москвы в Доху - три раза в неделю.