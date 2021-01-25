Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Вьетнама, и Катара. Российские граждане, в свою очередь, также могут отправиться в любую из этих стран. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

«Для граждан еще четырех стран - Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса … Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран», - сообщает пресс-служба кабмина

Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что авиасообщение со странами возобновится со среды, 27 января.