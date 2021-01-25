ДТП с автобусом в Бразилии: погиб 21 человек Фото: скриншот

На территории южного штата Парана в Бразилии автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет. В результате автокатастрофы погиб по меньшей мере 21 человек, и пострадали 33

Как сообщает портал G1, в момент происшествия в автобусе находились 59 человек.

Спасатели доставили пострадавших в больницы, в тяжелом состоянии находятся семь человек. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств автокатастрофы.

Напомним, накануне произошло серьезное ДТП с автобусом в нью-йоркском Бронксе. Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис так, что его передняя часть оказалась на земле, а задняя осталась на мосту. Высота падения составила не менее 15 метров. В результате происшествия пострадали восемь человек. Самые серьезные травмы получил водитель автобуса. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность тормозов у транспортного средства.