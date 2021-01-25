Верховный суд США закрыл дела о коррупции против Дональда Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Верховный суд США отклонил иски в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа, которого обвиняли в незаконном получении прибыли во время пребывания на посту главы государства.

45-ого президента США обвиняли в получении незаконной прибыли во время пребывания на посту главы Белого дома, поскольку он зарабатывал на проживании зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах.

Судьи Верховного суда отозвали постановления суда низшей инстанции, которые дали ход искам из округа Колумбия и штата Мэриленд, и приказали нижестоящим судам прекратить рассмотрение дел. Верховный суд принял решение закрыть процессы, поскольку дело потеряло актуальность, так как Трамп покинул свой пост.

Напомним, сейчас бывший американский президент находится в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич во Флориде, и недавно он пообещал найти себе новое занятие после окончания полномочий главы государства.