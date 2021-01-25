В Белом доме оценили возможность разговора Байдена с Путиным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белый дом прокомментировал возможность разговора нового президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. По данным администрации американского лидера, он не могут предсказать какие-либо разговоры, «но когда звонят, Байден снимает трубку».

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в ближайшие дни новый президент США намерен продолжать проводить телефонные разговоры с зарубежными лидерами, но объявлений о готовящихся беседах с российским коллегой пока нет.

«На данный момент у меня нет прогнозов о каких-то звонках для вас … Очевидно, что президент (США) берет телефон, взаимодействуя с рядом иностранных лидеров, - европейских и других. Больше (звонков) запланировано в следующие пару дней», - отметила представитель Белого дома.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможность встречи российского и американского лидеров. По его словам, такая встреча может состояться при улучшении эпидситуации в мире. Дипломат уточнил, что при формировании графика политических контактов российская сторона оценивает как эпидемиологическую обстановку, так и возможности общения на полях многосторонних мероприятий, а также содержательное наполнения подобных встреч. Он также отметил, что любые подобные планы подлежат обсуждению с новой американской администрацией.