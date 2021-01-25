В Белом доме рассказали о возможных шагах Байдена в отношении России из-за Навального Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден оставляет за собой право ответить, когда и как решит. Так Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможные шаги нового американского лидера в отношении Москвы из-за Алексея Навального.

«Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит. И я не буду исключать (никакие) варианты в этом случае», - заявила представитель администрации американского лидера.

Представитель Белого дома также напомнила, что президент США поручил американскому разведсообществу провести расследование ряда последних событий, приписываемых Москве, в том числе хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.

«Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен», - заключила Псаки.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американским дипломатам придется объясниться по поводу опубликованной посольством США информации о «маршрутах протестов» в российских городах. Она предположила, что подобные действия со стороны Москвы закончились бы «глобальной истерией американских политиков». Дипломат также заявила, что Москва будет ставить на международных площадках вопрос о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России