Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал чат-бот на его странице

Социальная сеть Facebook удалила пост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал чат-бот на его странице.

В посте было видео, где глава израильского правительства просит через чат-бот сообщать ему о жителях старше 60 лет, которые ещё не привились от коронавируса. Администрация Facebook заявила, что сообщение нарушало правило соцсети о нераспространении личной медицинской информации.

«Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона. Может быть, они получат от меня неожиданный звонок, и, может быть, я их смогу убедить», — говорит премьер-министр Израиля.