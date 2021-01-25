Доктор Мясников вступился за силовика, ударившего женщину на несанкционированной акции

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия сотрудника правоохранительных органов, который в ходе несанкционированной акции протеста в субботу, 23 января, ударил 54-летнюю женщину.

По мнению врача, виновник данного инцидента "выполнял задачу", которая была поставлена перед ним, в то время как женщина стала "препятствием" на его пути.

«Парень при исполнении, идет "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками "За что?!"», - написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Мясников назвал действия правоохранителя «рефлексом, наработанным годами тренировок».

Напомним, на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 54-летняя жительница города Луга получила травмы и попала в больницу после того, как один из сотрудников правоохранительных органов пнул ее ногой. На следующий день пострадавшую посетил начальник городского Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка и извинился. Он назвал недопустимыми силовые действия, выходящие за рамки закона, и пообещал разобраться в произошедшем.