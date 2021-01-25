Белый дом призвал Россию освободить задержанных на незаконных акциях

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех задержанных на незаконных акциях 23 января, а также блогера Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в понедельник.

Стоит отметить, что ранее в российском МИД неоднократно говорили о неприемлемости подобных заявлений, поскольку это не что иное, как прямое вмешательство во внутренние дела страны, советовали уважать международное право и обратить внимание на собственные проблемы.

На брифинге в Белом доме Псаки зачитала заявление госдепартамента США по этому вопросу, отметив, что ей осталось его только повторить – мол, все сказано.

«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 23 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции сторонников Навального. В результате столкновений 39 сотрудников силовых структур получили ранения, среди задержанных оказались около 300 подростков, участвовавших в этих митингах. Несовершеннолетних отпустили по домам после воспитательных бесед, а часть взрослых привлекли к административной ответственности.

Накануне несанкционированных акций посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов". В МИД назвали публикацию "грубым вмешательством в дела России".

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