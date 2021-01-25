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Звезда фильма «Три икса» обвинила режиссера «Форсажа» в изнасиловании

По словам итальянской актрисы, Роб Коэн надругался над ней во время съемок, опоив наркотиком
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Известная итальянская актриса Азия Ардженто

Известная итальянская актриса Азия Ардженто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная итальянская актриса Азия Ардженто обвинила режиссера фильмов «Форсаж» и «Три икса» Роба Коэна в изнасиловании.

По ее словам, это произошло во время съемок боевика «Три икса» в 2002 году, причем, как утверждает звезда экрана, раньше она никому ничего об этом не рассказывала, потому что не сразу поняла, что именно с ней тогда случилось.

Азия Ардженто сначала поведала подробности произошедшего газете Il Corriere della Sera и другим итальянским изданиям, потом подтвердила в беседе с Variety. По словам 45-летней актрисы, режиссер дал ей что-то выпить, после чего она потеряла сознание и пришла в себя только через несколько часов: «Я проснулась утром голой в его постели».

Потом знакомый Азии подсказал, что режиссер дал ей быстродействующий наркотик, который известен как «жидкий экстази». Актриса утверждает, что у Коэна была «целая бутылка» этого вещества.

И вот теперь Ардженто решила поделиться с миром прискорбным фактом из своей биографии. Подробнее об изнасиловании она рассказала в своей книге «Анатомия дикого сердца», выход которой в Италии ожидается 26 января.

Между тем, представители Роба Коэна уже выступили с заявлением, что режиссер «категорически отрицает обвинения Азии Ардженто в насилии», у них были «прекрасные рабочие отношения» во время съемок фильма, а заявления актрисы очень удивили Коэна, потому что он считал ее своим другом, передает Deadline.

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