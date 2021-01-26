Байден: «Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией»

Новый президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Новый президент США Джозеф Байден заявил, что готов «без колебаний поднимать проблемные вопросы с Россией» – как продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), так и о ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Преемник Трампа в Белом доме сообщил, что он попросил своих помощников предоставить свежие данные по всем спорным вопросам с Москвой, передает агентство Reuters.

«Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с Solar Winds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане», - заявил Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врио госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут стараться продлить двусторонний Договор СНВ-3 с Россией.

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