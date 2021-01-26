Marvel работает над серией комиксов с альтернативной версией «Мстителей»

Компания Marvel Entertainment работает над серией комиксов с альтернативной версией истории супергероев вселенной «Мстителей» Фото: кадр из фильма

Компания Marvel Entertainment работает над серией комиксов с альтернативной версией истории супергероев вселенной «Мстителей». Ожидается, что серия комиксов под названием Heroes Reborn («Перерождение героев») увидит свет в конце весны этого года – в мае.

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. По данным издания, в новом изложении судеб персонажей популярной франшизы Тони Старк никогда не станет Железным человеком, Капитан Америка погибнет во льдах, территория Ваканды так и остается загадкой для остального мира, а о самих «Мстителях» помнит только охотник на вампиров Блэйд.

По словам писателя Джейсона Аарона, «это, возможно, самая дикая история» из всех, которые он писал в своей жизни.

«Этот проект по-настоящему не дал погаснуть огню моей любви к комиксам в самом правильном смысле», - добавил автор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее актер Энтони Маки, который прославился благодаря роли Сэма «Сокола» Уилсона – лучшего друга Капитана Америки, обвинил Marvel Studios в недостатке «расового разнообразия».