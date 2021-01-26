Байден: Число жертв коронавируса в США может превысить 600 тысяч

Джозеф Байден пообещал американцам справиться с пандемией Фото: REUTERS

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США, согласно прогнозам, может превысить 600 тысяч, прежде чем ситуация начнет улучшаться, заявил президент страны Джозеф Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.

«Будет больше (жертв COVID-19). Согласно прогнозам, мы будем наблюдать где-то 600 – 660 тысяч смертей в общей сложности, прежде чем мы преодолеем самый сложный этап и ситуация начнет кардинально улучшаться», сказал Байден.

Он также подчеркнул, что ношение масок до конца апреля, по оценкам экспертов, поможет спасти 50 тысяч жизней. а весной каждый житель США, желающий сделать прививку от нового коронавируса, получит возможность пройти вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это день Америки и демократии»: Джо Байден произнес свою первую речь в качестве 46-го президента США

Речь Джо Байдена на инаугурации президента США началась раньше положенного времени (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Байден въехал в Белый дом и первым делом отменил ряд указов Трампа

46-ой президент США подписал распоряжения, отменяющие решения предшественника (подробности).