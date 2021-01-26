Новый министр финансов США Джанет Йеллен поддерживает «жесткие санкции» против России

Джанет Йеллен стала министром финансов США Фото: REUTERS

Новым министром финансов США стала Джанет Йеллен, которая ранее при администрации Барака Обамы возглавляла Федеральную резервную систему (ФРС). Кандидатуру Йеллен, предложенную профильным комитетом, 25 января утвердил сенат, передает агентство Reuters.

Она уже сделала несколько заявлений. В частности, подчеркнула, что поддерживает «жесткие санкции» против России и пообещала, что под ее руководством американский Минфин сделает их стратегическими.

Кроме того, экономист заявила, что низкая базовая ставка (сейчас она на уровне 0 – 0,25 процентов годовых) будет сохраняться достаточно долго, но когда-нибудь ставки могут подняться, дефицит бюджета к тому времени должен быть небольшим.

Также Джанет Йеллен, которая стала первой в истории Соединенных Штатов женщиной, возглавивший Минфин, заявила, что курс доллара и прочих валют должен определять рынок, а США должны противостоять попыткам других стран манипулировать своими валютами с целью получить преимущества в торговле.