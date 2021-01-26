Еврокомиссия будет контролировать экспорт всех производимых в ЕС вакцин от коронавируса

AstraZeneca заявила о сокращении поставок своей вакцины в страны ЕС на 60% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне нехватки вакцин от коронавируса в странах Евросоюза Европейская Комиссия (ЕК) объявила, что берет под свой контроль экспорт всех производимых в ЕС противоковидных препаратов. По крайней мере, до тех пор, пока европейские производители не выполнят обязательства по поставкам вакцин в страны Евросоюза.

«Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза. В будущем все компании, производящие вакцины против COVID-19 в ЕС. будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, о том, что они хотят поставлять вакцины в третьи страны», - говорится в заявлении ЕК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее англо-шведская компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины в Евросоюз на 60%, а до этого аналогичное решение было принято руководством немецкой фармацевтической компании Pfizer.